Кувейт приостановил работу двух нефтеперерабатывающих заводов после атаки дронов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Госкомпания Кувейта КРС приостановила работу двух нефтеперерабатывающих заводов после атаки дронов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальных представителей, знакомых с ситуацией.

Речь идет об НПЗ Mina Abdullah и Mina Al-Ahmadi. KPC оценивает ущерб.

Ранее компания сообщала, что аварийно-спасательные службы потушили пожары, вспыхнувшие на территории НПЗ.

Нефтеперерабатывающие заводы Mina Abdullah и Mina Al-Ahmadi перерабатывают 346 тыс. баррелей в сутки и 454 тыс. б/с соответственно. По словам официальных лиц, все три НПЗ Кувейта работали примерно на половине своей мощности еще до терактов в четверг.

Хроника 28 февраля – 19 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
