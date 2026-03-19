Орбан заявил, что Украина не получит кредит ЕС, пока не возобновятся поставки по "Дружбе"

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Премьер Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что Будапешт продолжит блокировать план ЕС о предоставлении Киеву кредита в размере 90 млрд евро, пока поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" не будут восстановлены.

"Мы имеем право отказать Украине в кредите на войну. Пока президент Украины Владимир Зеленский не снимет нефтяную блокаду, он не получит деньги ЕС", - написал он в четверг в соцсети X.

Венгрия и Словакия с 27 января не получают российскую нефть по "Дружбе" из-за блокировки со стороны Украины.

Ранее в Брюсселе сообщили, что заседающий в четверг Евросовет принял заключение по Украине, в котором начало выплаты Киеву займа в 90 млрд евро на 2026-2027 годы по-прежнему планируется на начало апреля. Текст этого документа поддержали 25 глав государств и правительств из 27 стран ЕС.