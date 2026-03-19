Евросовет рассчитывает начать выплату кредита Украине в 90 млрд евро в начале апреля

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Европейский совет, заседающий в четверг в Брюсселе, принял заключение по Украине, в котором начало выплаты Киеву займа в 90 млрд евро на 2026-2027 годы по-прежнему планируется на начало апреля.

"После своего решения от декабря 2025 года о предоставлении Украине кредита поддержки в размере 90 млрд евро на 2026 и 2027 годы Европейский совет приветствует утверждение этого кредита созаконодателями и ожидает первого платежа Украине к началу апреля", - говорится в посвященном украинскому вопросу разделе заключительного документа саммита ЕС.

В нем также содержится призыв к "активизации взаимодействия с третьими странами для содействия в сокращении оставшегося дефицита в 30 млрд евро в финансах Украины".

В Брюсселе сообщили, что текст этого документа поддержан 25 главами государств и правительств из 27 стран ЕС.