В КСИР заявляют, что по-прежнему производят ракеты

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Корпусе стражей Исламской революции заявляют, что продолжают сборку ракет, несмотря на удары США и Израиля, сообщает "Аль-Арабийя".

"Наша ракетная промышленность заслуживает высших оценок (...) на этот счет беспокойства нет, потому что даже в условиях военного времени мы продолжаем производить ракеты", - заявил представитель КСИР Али Мохаммад Наини.

19 марта израильский премьер Биньямин Нетаньяху сказал, что Иран вследствие ударов Израиля и США больше не может вести производство ракет и обогащать уран.