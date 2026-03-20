Израиль начал волну ударов по Тегерану

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля сообщила о новой волне авиаударов по объектам в иранской столице.

"Армия обороны Израиля начала серию ударов по инфраструктуре (...) по всему Тегерану", - говорится в сообщении.

Ранее ВВС Израиля сообщили, что за прошедшие сутки их самолеты нанесли десятки ударов по Ирану, поразив более 130 целей в западной и центральной частях страны.

Телеканал "Аль-Джазира" в свою очередь сообщает, что восток Тегерана подвергся нескольким ударам с воздуха.

Между тем государственная телекомпания Ирана IRIB сообщила, что против "враждебных целей" на востоке столицы страны были задействованы системы ПВО.