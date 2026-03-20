Израиль начал волну ударов по Тегерану

В Израиле заявили об ударе по иранским кораблям в каспийском порту

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля сообщила о новой волне авиаударов по объектам в иранской столице.

"Армия обороны Израиля начала серию ударов по инфраструктуре (...) по всему Тегерану", - говорится в сообщении.

Ранее ВВС Израиля сообщили, что за прошедшие сутки их самолеты нанесли десятки ударов по Ирану, поразив более 130 целей в западной и центральной частях страны.

Телеканал "Аль-Джазира" в свою очередь сообщает, что восток Тегерана подвергся нескольким ударам с воздуха.

Между тем государственная телекомпания Ирана IRIB сообщила, что против "враждебных целей" на востоке столицы страны были задействованы системы ПВО.

Хроника 28 февраля – 20 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Иран Тегеран
Израиль начал волну ударов по Тегерану

Европейские фондовые индексы в четверг потеряли более 2% на итогах заседаний ЕЦБ и Банка Англии

 Европейские фондовые индексы в четверг потеряли более 2% на итогах заседаний ЕЦБ и Банка Англии

ЕС предоставит Украине обещанный кредит в 90 млрд евро

Еврокомиссия не планирует пересматривать сроки отказа от российского СПГ

 Еврокомиссия не планирует пересматривать сроки отказа от российского СПГ

Польша усилит границу с Украиной в следующем году

Администрация США обновила лицензию на поставки некоторых грузов нефти из РФ

 Администрация США обновила лицензию на поставки некоторых грузов нефти из РФ

Израиль продлевает визы находящимся в стране иностранцам

США не намерены вводить ограничения на экспорт нефти и газа

 США не намерены вводить ограничения на экспорт нефти и газа

Посольство РФ обеспокоено "языковыми патрулями" в Киргизии, заставляющими переходить с русского на киргизский

