Кая Каллас осудила атаки Ирана на нефтегазовую инфраструктуру Катара

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас от имени ЕС осудила атаки Ирана на энергетическую инфраструктуру Катара и призвала к скорейшей деэскалации конфликта. Она сказала об этом перед началом саммита ЕС.

"Атаки Ирана на энергетическую инфраструктуру Катара лишь способствуют продолжению хаоса. Ясно, что нам необходим выход из этого конфликта, а не эскалация", - заявила она.

Каллас ведет дипломатическую работу как с Ираном, так и с США. По ее словам, она будет продолжать поднимать вопрос деэскалации в будущих контактах. Кроме того, ЕС работает с партнерами из стран Персидского залива, Египтом и Иорданией.