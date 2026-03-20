Шри-Ланка отказалась размещать на острове военные самолеты США

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Шри-Ланка ответила отказом на запрос США в начале марта о приеме американских военных самолетов в гражданском аэропорту на юге острова, заявил президент страны Анура Кумара Диссанаяке.

"США хотели с 4 по 8 марта перебросить в международный аэропорт Маттала Раджапакса два военных самолета с восемью противокорабельными ракетами, но мы ответили отказом", - цитирует издание The Straits Time слова Диссанаяке.

Он объяснил отказ желанием сохранить нейтралитет Коломбо, не уточнив, касался ли запрос США использования Шри-Ланки в качестве базы для проведения операций против Ирана.

По словам президента, Иран подал запрос на заход в порт трех своих кораблей, возвращавшихся из Индии после военно-морских учений, однако его тоже не удовлетворили.

4 марта как минимум 80 человек погибли при атаке американской подлодки по иранскому кораблю Iris Dena, который шел из порта в восточной Индии, у берегов Шри-Ланки. На следующий день Шри-Ланка эвакуировала на берег 208 членов экипажа с иранского корабля Iris Bushehr, который ранее запросил срочный заход в порт.

Президент заявил, что его правительство продемонстрировало нейтралитет, воздержавшись на прошлой неделе при голосовании по резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающей удары Ирана в регионе.

Котировки Brent вернулись к росту и находятся у $109,5 за баррель

Иран вывел из строя 17% мощностей Катара по производству СПГ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });