Десантные корабли ВМС США с морпехами вошли в Индийский океан

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Американская амфибийно-десантная группа в составе трех десантных кораблей с морской пехотой на борту вошла в Индийский океан и направляется в Аравийское море в зону ответственности Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), сообщила Sunday Guardian.

В миреWSJ узнала о переброске на Ближний Восток сил морской пехоты СШАWSJ узнала о переброске на Ближний Восток сил морской пехоты СШАЧитать подробнее

Сейчас корабли подходят к Шри Ланке. Ожидается, что в начале следующей недели они прибудут в северную часть Аравийского моря, где выполняет боевые задачи авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln.

По данным информационной службы Военно-морского института Соединенных Штатов, в состав амфибийно-десантной группы, отправленной Пентагоном на Ближний Восток, входят универсальный авианесущий десантный корабль USS Tripoli и десантно-вертолетные корабли-доки USS San Diego и USS New Orleans. На них размещается 31-й экспедиционный батальон морской пехоты численностью 2,2 тысячи военнослужащих, а также 20 стелс-истребителей пятого поколения F-35B, конвертопланы MV-22 Osprey и ударные и транспортные вертолеты.

На этой неделе корабли, следуя из Южно-Китайского моря, прошли Малаккский пролив. Десантная корабельная группа и 31-й экспедиционный батальон морской пехоты постоянно базируются в Японии и предназначены для действий в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как писала The Wall Street Journal со ссылкой на источники, запрос CENTCOM о переброске на Ближний Восток амфибийно-десантной группы одобрил министр обороны США Пит Хегсет. Издание отмечало, что развертывание группы не означает, что американские морпехи будут обязательно задействованы в наземной операции против Ирана, но будут доступны командованию в случае необходимости.

Хроника 28 февраля – 20 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Руководители ЕЦБ обеспокоены рисками инфляции, банки ждут роста ставок

Лукашенко выразил готовность заключить большую сделку с США

 Лукашенко выразил готовность заключить большую сделку с США

Котировки Brent вернулись к росту и находятся у $109,5 за баррель

 Котировки Brent вернулись к росту и находятся у $109,5 за баррель

Иран вывел из строя 17% мощностей Катара по производству СПГ

 Иран вывел из строя 17% мощностей Катара по производству СПГ

С начала марта через Ормузский пролив прошли 99 судов

Visa запретила расчеты в ЕС карточками трех белорусских банков

 Visa запретила расчеты в ЕС карточками трех белорусских банков

Официальный представитель иранского КСИР погиб

Саудовская Аравия утром перехватила более 20 иранских беспилотников

 Саудовская Аравия утром перехватила более 20 иранских беспилотников

Индия ведет с Ираном переговоры по проходу каждого своего судна через Ормузский пролив
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });