Десантные корабли ВМС США с морпехами вошли в Индийский океан

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Американская амфибийно-десантная группа в составе трех десантных кораблей с морской пехотой на борту вошла в Индийский океан и направляется в Аравийское море в зону ответственности Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), сообщила Sunday Guardian.

Сейчас корабли подходят к Шри Ланке. Ожидается, что в начале следующей недели они прибудут в северную часть Аравийского моря, где выполняет боевые задачи авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln.

По данным информационной службы Военно-морского института Соединенных Штатов, в состав амфибийно-десантной группы, отправленной Пентагоном на Ближний Восток, входят универсальный авианесущий десантный корабль USS Tripoli и десантно-вертолетные корабли-доки USS San Diego и USS New Orleans. На них размещается 31-й экспедиционный батальон морской пехоты численностью 2,2 тысячи военнослужащих, а также 20 стелс-истребителей пятого поколения F-35B, конвертопланы MV-22 Osprey и ударные и транспортные вертолеты.

На этой неделе корабли, следуя из Южно-Китайского моря, прошли Малаккский пролив. Десантная корабельная группа и 31-й экспедиционный батальон морской пехоты постоянно базируются в Японии и предназначены для действий в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как писала The Wall Street Journal со ссылкой на источники, запрос CENTCOM о переброске на Ближний Восток амфибийно-десантной группы одобрил министр обороны США Пит Хегсет. Издание отмечало, что развертывание группы не означает, что американские морпехи будут обязательно задействованы в наземной операции против Ирана, но будут доступны командованию в случае необходимости.