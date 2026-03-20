Трамп вновь заявил, что с Зеленским сложнее вести дела, чем с Путиным

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в очередной раз выразил мнение, что вести дела с украинским президентом Владимиром Зеленским сложнее, чем с главой российского государства Владимиром Путиным, сообщила журналистка телеканала MS NOW Стефани Рул, которая взяла интервью у главы Белого дома.

"Он сказал, что с Зеленским очень сложно решать вопросы. Он сказал, что с Зеленским сложнее вести дела, чем с Путиным", - сказала Рул в пятницу, цитируя президента США, в эфире телеканала.

"Я бы сказала, что Трамп выразил больше доверия к Путину, чем к кому-либо из наших европейских союзников", - добавила она.

По ее словам, Трамп в ходе интервью раскритиковал Зеленского, заявив, что "он все делает в политических целях и в целях пиара".

Согласно Рул, президент США также выразил недовольство действиями стран НАТО, в частности, в вопросе украинского конфликта.

"Я спросила про поддержку Украины, и Трамп сказал, что союзники по НАТО ничего для этого не сделали", - сказала она.

Само интервью Трампа телеканал пока не показал.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });