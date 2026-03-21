МИД РФ заявил, что удар по ядерному центру в Натанзе нуждается в объективной оценке ООН и МАГАТЭ

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В МИД России считают, что ООН и МАГАТЭ должны дать объективную оценку американо-израильскому удару по иранскому ядерному центру в Натанзе.

"Несмотря на известные утверждения о "полном уничтожении" иранской ядерной программы в результате американских авианалетов еще в июне прошлого года, утром 21 марта атаке вновь подверглось предприятие по обогащению урана в иранском Натанзе, находящееся под гарантиями МАГАТЭ", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.

"Международное сообщество, включая руководство ООН и МАГАТЭ, обязано немедленно дать объективную и бескомпромиссную оценку безответственным действиям, порождающим реальные риски катастрофы в масштабах всего Ближнего Востока и откровенно направленным на дальнейшее разрушение мира, стабильности и безопасности в регионе", - сказано в комментарии.

Ранее агентство Tasnim сообщило, что в субботу нанесены удары по иранскому ядерному комплексу в Натанзе. Как отмечается, "удары не привели к каким-либо утечкам радиоактивного материала".

Хроника 28 февраля – 21 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });