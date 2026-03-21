МИД РФ заявил, что удар по ядерному центру в Натанзе нуждается в объективной оценке ООН и МАГАТЭ

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В МИД России считают, что ООН и МАГАТЭ должны дать объективную оценку американо-израильскому удару по иранскому ядерному центру в Натанзе.

"Несмотря на известные утверждения о "полном уничтожении" иранской ядерной программы в результате американских авианалетов еще в июне прошлого года, утром 21 марта атаке вновь подверглось предприятие по обогащению урана в иранском Натанзе, находящееся под гарантиями МАГАТЭ", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.

"Международное сообщество, включая руководство ООН и МАГАТЭ, обязано немедленно дать объективную и бескомпромиссную оценку безответственным действиям, порождающим реальные риски катастрофы в масштабах всего Ближнего Востока и откровенно направленным на дальнейшее разрушение мира, стабильности и безопасности в регионе", - сказано в комментарии.

Ранее агентство Tasnim сообщило, что в субботу нанесены удары по иранскому ядерному комплексу в Натанзе. Как отмечается, "удары не привели к каким-либо утечкам радиоактивного материала".