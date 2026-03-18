Гендиректор МАГАТЭ призвал Иран и США вернуться к переговорам

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Удары по Ирану не приведут к решению ядерной проблемы, а эксперты МАГАТЭ не могут проинспектировать находящиеся там ядерные объекты, пока там идут боевые действия, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Об этом сообщает Bloomberg.

В ходе визита в Вашингтон Гросси призвал США и Иран вернуться к переговорному процессу.

По его словам, в МАГАТЭ полагают, что Иран "пока не переместил на новое место запасы высокообогащенного урана". Он добавил, что "агентство не может проинспектировать объекты, пока продолжаются военные действия".