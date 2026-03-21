Иран выступает против каких-либо конфликтов с соседними мусульманскими странами

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Тегеран не намерен вступать в противостояние с соседними мусульманскими странами, заявил в субботу президент Ирана Масуд Пезешкиан.

"Мы не стремимся к конфликту с вами, а выгоду от нашего разделения получает лишь Израиль", - написал он в опубликованном в соцсети Х обращении к соседним странам по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан.

Ранее власти Ирана неоднократно заявляли, что в ответ на американо-израильскую операцию иранские вооруженные силы начали наносить удары по расположенным в странах региона военным объектам и инфраструктуре США.