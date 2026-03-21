Почти 50 человек пострадали после иранского удара по израильскому городу Димона

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - По меньшей мере 47 человек госпитализированы после иранской ракетной атаки по городу Димона на юге Израиля, пишет в субботу The Times of Israel со ссылкой на медслужбы.

В результате ракетного удара повреждены несколько зданий.

В Армии обороны Израиля заявили, что устанавливают, почему не удалось сбить ракету, упавшую в районе Димоны.

Ранее ближневосточные СМИ сообщали, что Иран нанес ракетный удар по городу Димона, где расположены израильские ядерные объекты.