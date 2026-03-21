Поиск

Почти 50 человек пострадали после иранского удара по израильскому городу Димона

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - По меньшей мере 47 человек госпитализированы после иранской ракетной атаки по городу Димона на юге Израиля, пишет в субботу The Times of Israel со ссылкой на медслужбы.

В результате ракетного удара повреждены несколько зданий.

В Армии обороны Израиля заявили, что устанавливают, почему не удалось сбить ракету, упавшую в районе Димоны.

Ранее ближневосточные СМИ сообщали, что Иран нанес ракетный удар по городу Димона, где расположены израильские ядерные объекты.

Израиль Димона Иран ракетный удар пострадавшие
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

