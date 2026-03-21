В Вашингтоне ожидают, что военные действия против Ирана продлятся до трех недель

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Американские официальные лица считают, что военная операция в отношении Ирана продлится еще несколько недель, сообщает в субботу портал Axios со ссылкой на источники.

В миреAxios узнал о разработке США планов захвата или блокады иранского острова ХаркЧитать подробнее

По словам собеседников портала, в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность "сворачивания" военных действий.

В миреWP отметила, что цели США и Израиля в войне с Ираном все сильнее различаютсяЧитать подробнее

"Но американские официальные лица сказали, что ожидается, что боевые действия продлятся еще от двух до трех недель", - говорится в сообщении.

При этом, источники отмечают, что администрация Трампа уже начала "начальные обсуждения следующего этапа и того, как мирные переговоры с Ираном могут проходить". В этих обсуждениях, как пишет Axios, участвуют, в том числе спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Американский президент в последние дни неоднократно утверждал, что близок к выполнению всех целей операции против Ирана. Критики президента США, в свою очередь, отмечают, что до сих пор не до конца ясно, чего именно Трамп добивается от Тегерана.

Хроника 28 февраля – 21 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Почти 50 человек пострадали после иранского удара по израильскому городу Димона

K-pop группа BTS провела в Сеуле первый концерт за четыре года

 K-pop группа BTS провела в Сеуле первый концерт за четыре года

Иран возобновил поставки газа в Ирак

Эксперт: спонтанные решения Трампа - признак растерянности

 Эксперт: спонтанные решения Трампа - признак растерянности

МИД РФ заявил, что удар по ядерному центру в Натанзе нуждается в объективной оценке ООН и МАГАТЭ

Глава минобороны Израиля заявил, что удары по Ирану будут усилены

 Глава минобороны Израиля заявил, что удары по Ирану будут усилены

По иранскому ядерному комплексу в Натанзе нанесен удар

 По иранскому ядерному комплексу в Натанзе нанесен удар

Иран готов способствовать безопасному проходу через Ормузский пролив судов под флагом Японии

США рассматривают варианты по захвату иранского уранового арсенала

 США рассматривают варианты по захвату иранского уранового арсенала

Что случилось этой ночью: суббота, 21 марта
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 949 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8741 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 94 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
