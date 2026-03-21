В Вашингтоне ожидают, что военные действия против Ирана продлятся до трех недель

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Американские официальные лица считают, что военная операция в отношении Ирана продлится еще несколько недель, сообщает в субботу портал Axios со ссылкой на источники.

По словам собеседников портала, в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность "сворачивания" военных действий.

"Но американские официальные лица сказали, что ожидается, что боевые действия продлятся еще от двух до трех недель", - говорится в сообщении.

При этом, источники отмечают, что администрация Трампа уже начала "начальные обсуждения следующего этапа и того, как мирные переговоры с Ираном могут проходить". В этих обсуждениях, как пишет Axios, участвуют, в том числе спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Американский президент в последние дни неоднократно утверждал, что близок к выполнению всех целей операции против Ирана. Критики президента США, в свою очередь, отмечают, что до сих пор не до конца ясно, чего именно Трамп добивается от Тегерана.