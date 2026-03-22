Вселенский патриарх Варфоломей принял участие в обряде отпевания Илии II в Тбилиси

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Вселенский патриарх Варфоломей, прибывший в Грузию на похороны католикоса-патриарха Илии II, находится в соборе Святой Троицы в Тбилиси, где проходит божественная литургия. Он возложил венок у гроба Илии II.

В соборе находятся делегации православных Церквей, Ватикана, президент Армении Ваагн Хачатрян, спикер меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова.

В миреВ Грузии хоронят католикоса-патриарха Илию IIЧитать подробнее

В канале Кремля в мессенджере Мах позднее в воскресенье была опубликована информация о том, что на похоронах Илии II присутствовал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. В сообщении отмечается, что Швыдкой "передал глубокие соболезнования главы российского государства духовенству и народу Грузии".

В ближайшее время начнется процессия переноса гроба с телом Илии II в Сионский собор, где он будет похоронен рядом с восемью патриархами Грузии, скончавшимися в 20 веке.

Католикос-патриарх Илиа II скончался 17 марта в возрасте 93 лет.

Тбилиси Грузия Илиа II патриарх Варфоломей
Эксперт: "Что делать?" - главный вопрос для Трампа

 Эксперт: "Что делать?" - главный вопрос для Трампа

Что случилось этой ночью: воскресенье, 22 марта

В Израиле более 100 человек пострадали из-за иранских ракетных ударов

Трамп выдвинул Ирану ультиматум о снятии блокады Ормузского пролива

 Трамп выдвинул Ирану ультиматум о снятии блокады Ормузского пролива

В Иране назвали атаку на израильскую Димону реакцией на удары по АЭС "Бушер" и Натанзу

Израильские ВВС нанесли удары по центру ядерных исследований в Тегеране

Почти 50 человек пострадали после иранского удара по израильскому городу Димона

 Почти 50 человек пострадали после иранского удара по израильскому городу Димона

K-pop группа BTS провела в Сеуле первый концерт за четыре года

 K-pop группа BTS провела в Сеуле первый концерт за четыре года

Иран возобновил поставки газа в Ирак

Эксперт: спонтанные решения Трампа - признак растерянности

 Эксперт: спонтанные решения Трампа - признак растерянности
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8744 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 956 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 94 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
