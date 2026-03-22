Вселенский патриарх Варфоломей принял участие в обряде отпевания Илии II в Тбилиси

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Вселенский патриарх Варфоломей, прибывший в Грузию на похороны католикоса-патриарха Илии II, находится в соборе Святой Троицы в Тбилиси, где проходит божественная литургия. Он возложил венок у гроба Илии II.

В соборе находятся делегации православных Церквей, Ватикана, президент Армении Ваагн Хачатрян, спикер меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова.

В канале Кремля в мессенджере Мах позднее в воскресенье была опубликована информация о том, что на похоронах Илии II присутствовал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. В сообщении отмечается, что Швыдкой "передал глубокие соболезнования главы российского государства духовенству и народу Грузии".

В ближайшее время начнется процессия переноса гроба с телом Илии II в Сионский собор, где он будет похоронен рядом с восемью патриархами Грузии, скончавшимися в 20 веке.

Католикос-патриарх Илиа II скончался 17 марта в возрасте 93 лет.