Католикос-патриарх Грузии Илиа II похоронен в Сионском соборе в Тбилиси

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Католикос-патриарх Грузии Илиа II похоронен в воскресенье в Сионском соборе в Тбилиси, где покоятся еще восемь патриархов грузинской Церкви.

Проводить в последний путь патриарха пришли тысячи людей, в связи с чем в собор на панихиду впустили лишь священнослужителей, членов прибывших зарубежных делегаций и представителей грузинских властей.

Католикос-патриарх Грузии Илиа II скончался в тбилисской клинике 17 марта в возрасте 93 лет.

Илиа II в 1977 году был избран на патриарший престол в Сионском соборе членами Синода грузинской Церкви.

С именем Илии II связано восстановление и строительство храмов и монастырей в Грузии, укрепление автокефалии Грузинской православной церкви, открытие духовных учебных заведений и гимназий, рост числа епархий, прихожан и духовенства, развитие международных связей, а также множество значимых издательских и научно-образовательных инициатив.