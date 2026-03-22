В Грузии хоронят католикоса-патриарха Илию II

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В Тбилиси в кафедральном соборе Святой Троицы проходит церемония похорон католикоса-патриарха Грузии Илии II.

В соборе проходит отпевание патриарха, которое проводит местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио (Муджири). В ближайшие часы ожидают прибытия в Тбилиси Вселенского патриарха Варфоломея, который примет участие в церемонии похорон Илии II.

Погребение патриарха состоится в соборе Сиони в Тбилиси.

Из-за большого числа людей, желающих проститься с патриархом, предприняты особые меры безопасности. Так, в воскресенье в Собор Святой Троицы допускаются только по специальным пропускам. Это правило будет распространяться и на собор Сиони, куда перенесут гроб с телом патриарха.

Для тысяч людей, собравшихся у собора Святой Троицы, установлены большие мониторы, на которых транслируется божественная литургия, передает корреспондент "Интерфакса".

Католикос-патриарх Илиа II скончался 17 марта в тбилисской клинике. Ему было 93 года.