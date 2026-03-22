Иран предупредил США об ответных мерах в случае ударов по его электростанциям

Ракеты, выпущенные с территории Ирана
Фото: Wisam Hashlamoun/Anadolu via Getty Images

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Иран в воскресенье предупредил о готовности принять ответные меры, если США атакуют его электростанции, сообщило агентство Fars, связанное с Корпусом стражей исламской революции.

В миреТрамп выдвинул Ирану ультиматум о снятии блокады Ормузского проливаТрамп выдвинул Ирану ультиматум о снятии блокады Ормузского проливаЧитать подробнее

Иранские военные заявили, что Тегеран в этом случае нанесет удары по американским энергетическим объектам и инфраструктуре в регионе Персидского залива.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США нанесут удары по иранским электростанциям, если Тегеран не восстановит движение судов через Ормузский пролив. "Если Иран не откроет полностью движение по Ормузскому проливу и не откажется там от угроз, то через ровно 48 часов США ударят и уничтожат различные электростанции, начиная с самой большой из них", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп не стал уточнять, какие именно электростанции откажутся под ударом, и касаются ли его угрозы АЭС "Бушер".

Хроника 28 февраля – 22 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Саудовские военные сообщили о перехвате ракеты и нескольких дронов из Ирана

Британия разместила в Аравийском море атомную подлодку с крылатыми ракетами

Вселенский патриарх Варфоломей принял участие в обряде отпевания Илии II в Тбилиси

 Вселенский патриарх Варфоломей принял участие в обряде отпевания Илии II в Тбилиси

Эксперт: "Что делать?" - главный вопрос для Трампа

 Эксперт: "Что делать?" - главный вопрос для Трампа

Что случилось этой ночью: воскресенье, 22 марта

В Израиле более 100 человек пострадали из-за иранских ракетных ударов

Трамп выдвинул Ирану ультиматум о снятии блокады Ормузского пролива

 Трамп выдвинул Ирану ультиматум о снятии блокады Ормузского пролива

В Иране назвали атаку на израильскую Димону реакцией на удары по АЭС "Бушер" и Натанзу

Израильские ВВС нанесли удары по центру ядерных исследований в Тегеране
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 960 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8744 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 94 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
