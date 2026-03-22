Иран предупредил США об ответных мерах в случае ударов по его электростанциям

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Иран в воскресенье предупредил о готовности принять ответные меры, если США атакуют его электростанции, сообщило агентство Fars, связанное с Корпусом стражей исламской революции.

Иранские военные заявили, что Тегеран в этом случае нанесет удары по американским энергетическим объектам и инфраструктуре в регионе Персидского залива.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США нанесут удары по иранским электростанциям, если Тегеран не восстановит движение судов через Ормузский пролив. "Если Иран не откроет полностью движение по Ормузскому проливу и не откажется там от угроз, то через ровно 48 часов США ударят и уничтожат различные электростанции, начиная с самой большой из них", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп не стал уточнять, какие именно электростанции откажутся под ударом, и касаются ли его угрозы АЭС "Бушер".