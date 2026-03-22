В Иране обещали удары по энергообъектам Ближнего Востока в случае атак на свои электростанции

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Иранские военные будут вести огонь по энергетическим объектам на Ближнем Востоке, если США ударят по электростанциям в Иране, предупредили в воскресенье в Тегеране.

"Сразу после того, как ударят по нашей инфраструктуре, мы выведем из строя без шансов на восстановление жизненно важную инфраструктуру, нефтяные и энергетические объекты во всем регионе", - предупредил глава парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в соцсети X.

По его мнению, такое развитие событий приведет к долгосрочному повышению цен на нефть. "Что посеешь, то и пожнешь", - добавил иранский политик.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ударами по иранским электростанциям, если не будет разблокирован Ормузский пролив.