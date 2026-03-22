Поиск

В Иране обещали удары по энергообъектам Ближнего Востока в случае атак на свои электростанции

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Иранские военные будут вести огонь по энергетическим объектам на Ближнем Востоке, если США ударят по электростанциям в Иране, предупредили в воскресенье в Тегеране.

"Сразу после того, как ударят по нашей инфраструктуре, мы выведем из строя без шансов на восстановление жизненно важную инфраструктуру, нефтяные и энергетические объекты во всем регионе", - предупредил глава парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в соцсети X.

По его мнению, такое развитие событий приведет к долгосрочному повышению цен на нефть. "Что посеешь, то и пожнешь", - добавил иранский политик.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ударами по иранским электростанциям, если не будет разблокирован Ормузский пролив.

Хроника 28 февраля – 22 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран Ближний Восток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });