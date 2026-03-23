КСИР пообещал не бить первым по объектам инфраструктуры

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанесет удары по объектам инфраструктуры на Ближнем Востоке только в случае аналогичных действий США и Израиля, заявления об этом необходимы для сдерживания агрессии, сообщают в понедельник местные СМИ.

"На любую угрозу против Ирана будет дан ответ соответствующего уровня, чтобы обеспечить сдерживание", - пишет агентство "Мехр" со ссылкой на заявление КСИР.

Отмечается, что Тегеран не намерен наносить удары по опреснительным установкам.

Также "Аль-Джазира" сообщает, что Иран нанесет удары по инфраструктуре только в случае аналогичных ударов противника.

"Что мы сделали, так это заявили, что в случае ударов по электростанциям Иран ответит, нанеся удары по электростанциям Израиля и стран региона, которые поставляют электроэнергию американским базам", - отмечается в сообщении.

Кроме того, по утверждению КСИР, под удары попадут объекты инфраструктуры, где США являются акционерами.

В воскресенье сообщалось, что КСИР готов полностью перекрыть движение судов через Ормузский пролив и полностью уничтожить связанные с США компании на Ближнем Востоке, если США нанесут удары по иранским электростанциям.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что нанесет удары по иранским электростанциям, если Тегеран не восстановит движение судов через Ормузский пролив. В настоящее время через этот пролив могут беспрепятственно проходить лишь некоторые суда из стран, у которых хорошие отношения с Ираном.

Хроника 28 февраля – 23 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });