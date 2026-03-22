КСИР обещал полностью перекрыть Ормузский пролив в случае ударов США по электростанциям

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Командование Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) заявило о готовности полностью перекрыть движение судов через Ормузский пролив, если США нанесут удары по иранским электростанциям, сообщает The Guardian.

Кроме того, в КСИР выразили готовность "полностью уничтожить" связанные с США компании на Ближнем Востоке.

"Не мы начали войну, но если неприятель нанесет ущерб нашим электростанциям, то мы сделаем все, чтобы защитить нашу страну и интересы нашего народа", - заявили в КСИР.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что нанесет удары по иранским электростанциям, если Тегеран не восстановит движение судов через Ормузский пролив. В настоящее время через этот пролив могут беспрепятственно проходить лишь некоторые суда из стран, у которых хорошие отношения с Ираном.

В воскресенье в Тегеране предупредили, что иранские военные будут вести огонь по энергетическим объектам на Ближнем Востоке, если США ударят по электростанциям в Иране.