СМИ сообщили об обсуждении США и Ираном разблокирования Ормузского пролива

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - США и Иран ведут обсуждение возможного прекращения огня, первая фаза которого будет включать в себя отмену блокады Ормузского пролива и отказ Вашингтона от ударов по иранским электростанциям, передает Ynet со ссылкой на источники в Израиле.

"Израильские чиновники заявили, что за кулисами идут интенсивные контакты между Вашингтоном и Тегераном, и напрямую, и через посредников - Катар и Турцию, чтобы добиться соглашения", - информирует портал.

"По словам источников, обсуждаемая потенциальная основа договоренностей предусматривает согласие Ирана на открытие Ормузского пролива на начальной фазе, причем США воздерживаются от атак на иранские электростанции. Вторая фаза подразумевает более обширный режим прекращения огня", - отмечает Ynet.

В консультациях, в том числе участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Собеседники портала отметили, что в Израиле не были удивлены заявлениям президента США Дональда Трампа о переговорах с Ираном.

По их словам, Израиль ранее поддерживал намерения США начать атаки по энергосистеме Ирана. Однако дипломатический источник сказал Ynet, что теперь Израиль, скорее всего, присоединится к инициативе Трампа.

Однако, добавили источники, Трамп не отказался от варианта с военными действиями, а лишь поставил их на паузу с целью дать больше времени переговорам, чтобы первым делом открыть Ормузский пролив и создать условия для мирного соглашения.

В понедельник в интервью Fox Business Трамп заявил, что соглашение с Ираном может быть заключено в течение ближайших пяти дней. Комментируя сообщения иранских СМИ о том, что Тегеран не контактировал с Вашингтоном, Трамп заявил, что "не уверен", что понимает, о чем они пишут.

Позднее американский президент сказал CNN, что и Вашингтон, и Тегеран желают добиться соглашения. Он пригрозил, что, если за пять дней диалог Вашингтона и Тегерана не принесет результатов, США продолжат атаковать Иран.

Хроника 28 февраля – 23 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Новости по теме

Новости

США желают урегулировать конфликт с Ираном не позднее 9 апреля

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Трамп грозит продолжить атаки на Иран, если переговоры с Тегераном не дадут результата

Трамп заявил, что и США, и Иран хотят заключить соглашение по урегулированию конфликта

 Трамп заявил, что и США, и Иран хотят заключить соглашение по урегулированию конфликта

ВС РФ впервые рассмотрит вопрос об ограничении иммунитета иностранного государства в российском суде

 ВС РФ впервые рассмотрит вопрос об ограничении иммунитета иностранного государства в российском суде

Трамп заявил, что может заключить соглашение с Ираном "за пять дней или быстрее"

В Израиле сообщили об ударах по центру Тегерана

Экс-глава Ижевска Бекмеметьев осужден на 5 лет за злоупотребление полномочиями

В Тегеране пока не видят оснований для нормализации ситуации с Ормузским проливом

 В Тегеране пока не видят оснований для нормализации ситуации с Ормузским проливом

Трамп приказал военным пять дней не наносить удары по объектам энергетики в Иране

 Трамп приказал военным пять дней не наносить удары по объектам энергетики в Иране
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 997 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 70 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8759 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
