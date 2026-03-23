СМИ сообщили об обсуждении США и Ираном разблокирования Ормузского пролива

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - США и Иран ведут обсуждение возможного прекращения огня, первая фаза которого будет включать в себя отмену блокады Ормузского пролива и отказ Вашингтона от ударов по иранским электростанциям, передает Ynet со ссылкой на источники в Израиле.

"Израильские чиновники заявили, что за кулисами идут интенсивные контакты между Вашингтоном и Тегераном, и напрямую, и через посредников - Катар и Турцию, чтобы добиться соглашения", - информирует портал.

"По словам источников, обсуждаемая потенциальная основа договоренностей предусматривает согласие Ирана на открытие Ормузского пролива на начальной фазе, причем США воздерживаются от атак на иранские электростанции. Вторая фаза подразумевает более обширный режим прекращения огня", - отмечает Ynet.

В консультациях, в том числе участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Собеседники портала отметили, что в Израиле не были удивлены заявлениям президента США Дональда Трампа о переговорах с Ираном.

По их словам, Израиль ранее поддерживал намерения США начать атаки по энергосистеме Ирана. Однако дипломатический источник сказал Ynet, что теперь Израиль, скорее всего, присоединится к инициативе Трампа.

Однако, добавили источники, Трамп не отказался от варианта с военными действиями, а лишь поставил их на паузу с целью дать больше времени переговорам, чтобы первым делом открыть Ормузский пролив и создать условия для мирного соглашения.

В понедельник в интервью Fox Business Трамп заявил, что соглашение с Ираном может быть заключено в течение ближайших пяти дней. Комментируя сообщения иранских СМИ о том, что Тегеран не контактировал с Вашингтоном, Трамп заявил, что "не уверен", что понимает, о чем они пишут.

Позднее американский президент сказал CNN, что и Вашингтон, и Тегеран желают добиться соглашения. Он пригрозил, что, если за пять дней диалог Вашингтона и Тегерана не принесет результатов, США продолжат атаковать Иран.