Каллас видит позитивный сигнал во временном отказе Трампа от ударов по энергосистеме Ирана

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Кая Каллас полагает, что обещание президента США Дональда Трампа не наносить в течение пяти дней удары по иранской энергетической инфраструктуре пойдет на пользу деэскалации конфликта.

"Я думаю, что недавнее заявление о том, что не будет нападений на энергетическую инфраструктуру, является очень позитивным событием. Я думаю, что любые нападения на инфраструктуру вызывают хаос в регионе и фактически еще больше обостряют эту войну", - сказала Каллас в понедельник на пресс-конференции в столице Нигерии Абудже, где она находится с визитом.

Ранее сообщалось о заявлении президента США, что после двух дней "продуктивных переговоров" с Ираном он принял решение заморозить на пять дней планы по нанесению ударов по иранской инфраструктуре.

"Я дал приказ военному министерству заморозить все военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней", - написал Трамп в Truth Social.

Хроника 28 февраля – 23 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Axios узнал, что США контактируют с главой иранского парламента Галибафом

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Трамп заявил, что и США, и Иран хотят заключить соглашение по урегулированию конфликта

