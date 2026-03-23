Спикер парламента Ирана опроверг ведение переговоров с Вашингтоном

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф выступил с опровержением заявлений, что страна вступила в переговоры с США по урегулированию ситуации.

"Никаких переговоров с США нет. Фейковые новости используют для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками и чтобы сбежать из трясины, в которую попали США и Израиль", - написал он в соцсети X.

Он добавил, что народ Ирана требует полного "наказания агрессоров", и что иранские власти нацелены на выполнение этой задачи.

В свою очередь представитель иранского МИД Эсмаил Багаи также опроверг информацию о консультациях с США, но признал, что Тегеран получил послания от США. "Через некоторые дружественные страны поступили послания относительно запроса США о переговорах для конца войны", - сказал Багаи.

Он отметил, что позиция Ирана об условиях окончания конфликта и открытии Ормузского пролива остается неизменной. Багаи добавил, что противники Тегерана предупреждены о последствиях атак на важнейшие объекты иранской инфраструктуры.

В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что президент США Дональд Трамп своими высказываниями о переговорах "вводит в заблуждение". В КСИР отметили, что "противоречивое поведение" Трампа не заставит Корпус "утратить бдительность на поле боя".

В понедельник в интервью Fox Business Трамп заявил, что соглашение с Ираном может быть заключено в течение ближайших пяти дней. Комментируя сообщения иранских СМИ о том, что Тегеран не контактировал с Вашингтоном, Трамп заявил, что "не уверен", что понимает, о чем они пишут.

Позднее Трамп сказал CNN, что и Вашингтон, и Тегеран желают добиться соглашения. Он пригрозил, что, если за пять дней диалог Вашингтона и Тегерана не принесет результатов, США продолжат атаковать Иран.