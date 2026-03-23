Вэнс и Нетаньяху обсудили по телефону условия мирного соглашения с Ираном

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили переговоры с Ираном и возможное мирное соглашение с Тегераном, сообщил в понедельник Axios.

"По словам источника, вице-президент Вэнс в понедельник провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нетаньяху и обсудил с ним усилия для начала переговоров с Ираном", - написал журналист портала Барак Равид в соцсети X.

Источник добавил, что Вэнс и Нетаньяху также обсудили основные положения возможного мирного соглашения с Ираном.

В понедельник в интервью Fox Business президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном может быть заключено в течение ближайших пяти дней. Также Трамп говорил, что и Вашингтон, и Тегеран желают добиться соглашения. Он пригрозил, что, если за пять дней диалог Вашингтона и Тегерана не принесет результатов, США продолжат наносить удары по Ирану.

В Тегеране информацию о переговорах опровергали. Вместе с тем представитель иранского МИД Эсмаил Багаи признал, что Тегеран получил послания от США. "Через некоторые дружественные страны поступили послания относительно запроса США о переговорах для конца войны", - сказал Багаи.