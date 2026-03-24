Япония начнет выпуск нефти из государственных резервов 26 марта

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Япония начнет выпускать нефть из государственных резервов в четверг, 26 марта, заявила во вторник премьер-министр Санаэ Такаити.

Эти шаги помогут гарантировать, что "не будет никаких перебоев в поставках нефтепродуктов, таких как бензин", - говорится в заявлении Такаити в соцсети X.

"Поддержание мира и стабильности в ближневосточном регионе, включая обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе, имеет первостепенное значение для международного сообщества, включая Японию, в том числе и с точки зрения стабильного энергоснабжения", - добавила она.

В свою очередь, японские СМИ отмечают, что о выпуске нефти из госрезервов было объявлено в ходе заседания профильных министров, на котором обсуждались пути смягчения влияния напряженности на Ближнем Востоке на японскую экономику.

Сообщается, что объема государственных запасов нефти должно хватить на месяц.

Ранее Такаити заявила, что Япония в одностороннем порядке начнет высвобождать запасы нефти частных компаний с 16 марта. Их объем достаточен для обеспечения страны нефтью на 15 дней.