Еврокомиссия не планирует пересматривать сроки отказа от российского СПГ

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Еврокомиссия установила сроки постепенного отказа от российского сжиженного природного газа (СПГ) и не планирует их пересматривать, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"У нас есть цели, и мы придерживаемся наших целей", - заявила она журналистам в Брюсселе. Так фон дер Ляйен ответила на вопрос, могут ли в ЕС, учитывая события на Ближнем Востоке, исключить возможность переноса сроков полного отказа от российского СПГ.

18 марта вступил в силу поэтапный запрет на импорт в Евросоюз российского газа, за рядом исключений - импорт по краткосрочным или долгосрочным договорам на поставку сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа, заключенным или измененным после 17 июня 2025 года, становится запрещенным.

С 25 апреля текущего года будет запрещен импорт российского СПГ по краткосрочным (до года) неизмененным контрактам, с 17 июня - импорт трубопроводного газа по краткосрочным неизмененным контрактам.

С 2027 года вступает в силу полный запрет на импорт СПГ из России, с 30 сентября 2027 года - полный запрет на поставку трубопроводного газа.

