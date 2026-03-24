NYT утверждает, что саудовский кронпринц убеждает Трампа продолжать войну против Ирана

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман доказывает президенту США Дональду Трампу, что сворачивать военные действия против Ирана не нужно, поскольку есть возможность кардинальным образом изменить развитие региона, сообщает во вторник The New York Times (NYT) со ссылкой на источник.

"По словам лиц, которые узнали от чиновников США о таких разговорах, принц уверяет Трампа в необходимости продолжать войну с Ираном, аргументируя это тем, что кампания США и Израиля дает историческую возможность для перестройки Ближнего Востока", - информирует NYT.

"Люди, знающие о консультациях, сказали, что в ходе нескольких бесед за прошлую неделю принц объяснил Трампу, что тот должен продолжить добиваться ликвидации проводящего жесткий курс правительства Ирана. Источники добавили, что принц приводил доводы, будто Иран представляет долгосрочную угрозу для Персидского залива, которую можно устранить, лишь избавившись от его правительства", - отмечает издание.

При этом, как утверждают собеседники газеты, если Трамп порой склоняется к сворачиванию военной кампании, бин Салман выступает против такого подхода, заявляет о необходимости атаковать энергетику Ирана и провести наземную операцию.

Однако, по данным NYT, в Вашингтоне и Эр-Рияде опасаются, что если конфликт затянется, Иран сможет наносить еще более серьезные удары по саудовской нефтяной промышленности, а США завязнут в боевых действиях.

Источники отметили, что в разговоре с принцем Трамп высказывал опасения по поводу цен на нефть и экономического урона; в свой черед бин Салман убеждал президента США, что подобные последствия носят временный характер. Но, по информации NYT, чиновники США и региональных стран настроены глубоко скептически по поводу возможности быстрого восстановления нефтяных рынков после боевых действий.

Между тем в Эр-Рияде опровергли сообщения о желании кронпринца способствовать продлению боевых действий. "Королевство Саудовская Аравия всегда поддерживало мирное решение конфликта, даже до его начала", - говорится в заявлении правительства, которое цитирует NYT.

Согласно заявлению, власти отдают приоритет защите подданных и инфраструктуры от ударов, осуждают атаки Ирана.

В свой черед пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что администрация США не комментирует "частные разговоры" Трампа.

В середине марта NYT уже сообщала, что кронпринц якобы советует Трампу продолжать наносить удары по Ирану. Позднее источник телеканала "Аль-Арабийя" опроверг эту информацию.