Шри-Ланка и РФ могут на следующей неделе согласовать сделку о покупке нефти

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Шри-Ланка на следующей неделе собирается согласовать с РФ сделку о покупке российской нефти, сообщает в среду ланкийская газета Daily Mirror.

"Мы надеемся принять финальное решение на следующей неделе", - заявил газете председатель государственной Ceylon Petroleum Corporation Джанака Раджакаруна, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, сейчас соглашение еще обсуждается. Речь идет о закупке как сырой нефти, так и нефтепродуктов.

Отмечается, что ранее глава МИД Шри-Ланки Виджита Херат провел переговоры с послом РФ в стране Леваном Джагаряном по вопросу возможной закупки нефти у РФ на фоне энергетического кризиса. После этого посольство передало запрос в Москву.

Ранее Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США выдало генеральную лицензию, разрешающую продажу нефти и нефтепродуктов РФ, загруженных на суда по состоянию на 12 марта 2026 года. Мера действует по 11 апреля 2026 года.

Такое решение было принято в связи с ситуацией в Ормузском проливе. С начала боевых действий на Ближнем Востоке пролив фактически оказался перекрытым.

Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Индийским океаном, считается одним из важнейших морских торговых путей в мире и ключевым для транзита нефти. Через пролив проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа.