США работают над организацией в Пакистане переговоров по завершению конфликта с Ираном

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Белый дом ведёт подготовку к возможным переговорам в Пакистане в эти выходные с целью обсудить пути выхода США из конфликта с Ираном, сообщает в среду телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

"Согласно нынешним планам, в страну должен отправиться вице-президент США Джей Ди Вэнс, а также, возможно, другие высокопоставленные чиновники из администрации", - сообщили источники в администрации телеканалу.

Однако, по словам источников, сроки ожидаемой поездки, как и место её проведения, состав участников, могут измениться. В качестве возможного места проведения переговоров также рассматривают Турцию, поскольку некоторые чиновники выражают опасения по поводу безопасности визита в Пакистан.

Ожидается, что переговоры на тему организации поездки Вэнса продолжатся в Белом доме в среду.

В среду глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил мнение, что переговоры представителей Тегерана и Вашингтона могут пройти в эти выходные в Исламабаде.

Ранее премьер Пакистана Шахбаз Шариф подтвердил, что его страна может стать площадкой для американо-иранских переговоров.

Агентство Associated Press сообщало, что пакистанская сторона, выступающая посредником в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке, передала Тегерану предложение от США, состоящее из 15 пунктов, для прекращения боевых действий.

Однако в среду высокопоставленный представитель сферы политики и безопасности Ирана заявил телеканалу Press TV, что Тегеран дал отрицательный ответ на предложения США, касающиеся окончания конфликта в регионе.