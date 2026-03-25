AP сообщило, что Пакистан передал Ирану предложение США из 15 пунктов

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Пакистанская сторона, выступающая посредником в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке, передала Тегерану предложение от США, состоящее из 15 пунктов, для прекращения боевых действий, сообщает в среду Associated Press со ссылкой на источники.

"План передан Ирану посредниками из правительства Пакистана", - говорится в сообщении.

Согласно пакистанским официальным лицам, предложение от Вашингтона касается таких вопросов, как, например, снятие санкций с Тегерана, сотрудничество в атомной сфере в мирных целях, свертывание ядерной программы Ирана, роль МАГАТЭ, ограничения на иранский ракетный арсенал, а также восстановление доступа судов к Ормузскому проливу.

Ранее издание Axios со ссылкой на источники писало, что США планируют организовать переговоры с Ираном в четверг, но иранские власти пока не отреагировали на такое предложение. По данным портала, Вашингтон направил Ирану предложение из 15 пунктов об окончании боевых действий, но ответа пока не получили.

В то же время другие источники сообщили изданию, что иранские официальные лица уведомили страны, пытающиеся выступить посредниками в переговорах с США, что не доверяют президенту Дональду Трампу в его стремлении найти мирное решение конфликта.

Ранее премьер Пакистана Шахбаз Шариф подтвердил, что его страна может стать площадкой для американо-иранских переговоров по урегулированию конфликта. Газета The Guardian со ссылкой на источники написала, что делегацию от США на переговорах в Пакистане может возглавить вице-президент Джей Ди Вэнс.