Поиск

AP сообщило о планах переброски на Ближний Восток 1000 американских десантников

Фото: Nathan Howard/Getty Images

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Пентагон готовится перебросить на Ближний Восток батальон и штабную роту 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США в составе одной тысячи десантников, сообщило агентство The Associated Press (AP), ссылаясь на информированные источники.

По словам источников, знакомых с оперативными планами, переброска 1000 американских десантников готовится в ближайшие дни.

Эта оперативная десантная группа является частью сил быстрого реагирования армии и обычно может быть развернута в короткие сроки - за 18 часов с момента получения приказа на переброску. По словам источников, в ее состав войдут батальон 1-й бригадной боевой группы дивизии, а также командир дивизии генерал-майор Брэндон Тегтмайер и штабная рота соединения. Военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии, базирующейся в Форт-Брэгге в Северной Каролине, обучены десантированию на враждебную или спорную территорию для захвата и удержания ключевых объектов и аэродромов.

По словам американского чиновника, в среду представители Пентагона проведут на Капитолийском холме закрытый брифинг для членов сенатского комитета по вооруженным силам, в ходе которого сенаторам будет предоставлена информация о потенциальном развертывании.

Как отмечает агентство, наращивание войск в рамках военной операции против Ирана происходит на фоне сообщения американских официальных лиц об отправке в регион экспедиционных батальонов морской пехоты.

Как ранее сообщали СМИ, ссылаясь на американские официальные лица, в настоящее время на Ближний Восток направляются две амфибийно-десантные группы кораблей ВМС США с двумя экспедиционными батальонами морской пехоты. Первая группа с 31-м экспедиционным батальоном морской пехоты прибудет на Ближний Восток в пятницу. Вторая группа с 11-м экспедиционным батальоном морской пехоты - через неделю.

Хроника 28 февраля – 25 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Ближний Восток Иран Пентагон США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

