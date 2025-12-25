Пашинян обсуждал с Путиным судьбу подлежащих восстановлению ж/д участков в Армении

Армения готова их вернуть из концессии России, если возникнут сложности с восстановлением

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Армения может забрать из концессии России участки железных дорог на своей территории, которые ведут к границам Азербайджана и Турции, если у российской стороны возникнут сложности с их восстановлением, заявил на брифинге премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Вы знаете, что я обратился к коллегам из России по вопросу восстановления в кратчайшие сроки участков железных дорог до границ Азербайджана и Турции. Мы обсудили этот вопрос и с президентом России. Надеемся, что коллеги из РФ по возможности быстро осуществят эти работы", - сказал он.

По его словам, в начале этой неделе на встрече с Владимиром Путиным в Петербурге обсуждались положительные изменения в регионе Южного Кавказа, возможности, которые будут созданы для отношений Армении и России, для ЕАЭС.

"Считаем важным, чтобы эти участки железных дорог были восстановлены в кратчайшие сроки. Если в рамках этих работ вдруг возникнут какие-либо препятствия, возникнут другие вопросы, а вы знаете, что эти участки находятся под российской концессией, если вдруг выяснится, что у России возникнут затруднения выполнить работы в надлежащие сроки, я выразил готовность - правительство Армении может вернуть их из концессии и осуществит восстановление за счет государственных средств", - заявил Пашинян.

Действующая в Армении ЗАО "Южно-кавказская железная дорога" (ЮКЖД) является 100%-й "дочкой" ОАО "Российские железные дороги" (РЖД). ЮКЖД управляет системой железнодорожного транспорта Армении на основе концессионного соглашения, заключенного РЖД и республикой в 2008 году. Соглашение подписано на 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.

В середине декабря Пашинян обратился к России с просьбой о скорейшем восстановлении участков железной дороги в Армении, ведущих к границам Азербайджана и Турции.

В частности, он попросил российских коллег в срочном порядке заняться полноценной реконструкцией участков железной дороги от Ерасаха (юго-запад Армении - ИФ) до границы Нахичевани (Азербайджан - ИФ), от Иджевана (восток Армении - ИФ) до Газаха (запад Азербайджана - ИФ) и от Ахурика (запад Армении - ИФ) до границы Турции.