В НАТО обеспокоены партнерством Китая и РФ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Сотрудничество Китая с Россией вызывает у НАТО обеспокоенность, говорится в опубликованном в четверг ежегодном докладе альянса.

"Амбиции Китая и его политика принуждения других стан являются проблемой для интересов, безопасности и ценностей альянса. Главная причина для нашего беспокойства - это так называемое "сотрудничество без ограничений" между Китаем и Россией", - говорится в докладе генсека НАТО Марка Рютте, охватывающем 2025 год.

В частности, в НАТО опасаются, что такое сотрудничество сыграет роль в конфликте России и Украины.

В то же время альянс отмечает, что открыт для конструктивного взаимодействия с Китаем.