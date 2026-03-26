Трамп вновь раскритиковал НАТО за нежелание участвовать в операциях против Ирана

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в очередной раз подверг критике позицию стран НАТО по израильско-американской операции в Иране.

"Страны НАТО не сделали ничего, чтобы помочь нам в борьбе с Ираном - безумной страной, которая теперь уже понесла большие военные потери", - написал он в четверг в соцсети Truth Social.

Вашингтону "ничего не нужно от НАТО, однако мы никогда не забудем эти важные обстоятельства", добавил президент США.

Ранее Трамп назвал НАТО "бумажным тигром". Он отмечал, что страны-члены альянса только жалуются на рост цен на нефть, но не готовы предпринимать действия по разблокировке Ормузского пролива, чтобы урегулировать ситуацию.

"Бумажный тигр" - китайская метафора, которая используется по отношению к человеку, за свирепым видом которого скрывается беспомощность. Выражение приобрело широкую популярность в 1950-х годах благодаря председателю КНР Мао Цзэдуну, который употреблял его, в частности, по отношению к американцам.