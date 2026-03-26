Трамп заявил, что США закладывали на операцию в Иране от 4 до 6 недель

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Военная операция в Иране должна занять от четырех до шести недель, заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы оценивали, что нам потребуется от четырех до шести недель, чтобы выполнить нашу миссию, и мы намного опережаем график", - сказал он в Белом доме в четверг.

Он добавил, что "на 26-й день мы значительно опережаем график".

"У них больше нет флота, а были хорошие корабли. Мы поразили 154 корабля, они сейчас на дне моря. И мы сделали это за неделю", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что "иранский режим сам признает свое поражение".