Bloomberg объяснил решение Трампа отложить атаки на электростанции Ирана желанием успокоить рынки

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп принял решение пока не прибегать к ударам по электростанциям в Иране в том числе из-за неспокойной ситуации на мировых рынках, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на источники.

"Отход на прежние позиции был связан и с интересом президента по поводу того, как успокоить рынки, потрясенные его угрозами и продолжающимся конфликтом. По словам источников, решение Трампа, объявленное незадолго до начала торгов на рынках США, выработали в том числе из-за подобных тревог", - информирует агентство.

"Собеседники отметили, что решение Трампа не прибегать к планируемым ударам по объектам энергетики можно рассматривать главным образом как попытку повлиять на нефтяные цены", - отмечает Bloomberg.

Вместе с тем, по данным агентства, страны региона и союзники США в частном порядке предостерегали Трампа от ударов по иранским электростанциям. По словам источников Bloomberg, чиновники разных государств объяснили властям США, что длительные разрушения инфраструктуры Ирана приведут эту страну к анархии.

В то же время чиновники из разных стран Персидского залива в связи с ударами Ирана ужесточили свою позицию по отношению к этой стране. Так, отмечали источники, власти Саудовской Аравии объяснили США, что сами готовы нанести удар по Ирану, если он атакует электростанции и водоочистные сооружения в королевстве.

В понедельник в интервью Fox Business Трамп заявил, что соглашение с Ираном может быть заключено в течение ближайших пяти дней. Комментируя сообщения иранских СМИ о том, что Тегеран не контактировал с Вашингтоном, Трамп заявил, что "не уверен", что понимает, о чем они пишут.

Позднее Трамп сказал CNN, что и Вашингтон, и Тегеран желают добиться соглашения. Он пригрозил, что, если за пять дней диалог Вашингтона и Тегерана не принесет результатов, США продолжат наносить удары по Ирану.