Иран не просил паузу в ударах по своей энергетической инфраструктуре

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Посредники в мирных переговорах между Ираном и США опровергли заявление президента Дональда Трампа о просьбе Тегерана приостановить удары по его энергетической инфраструктуре, сообщает The Wall Street Journal.

По их данным, Иран не просил о 10-дневной паузе в нанесении ударов по иранским энергетическим объектам.

Согласно отчету, Тегеран также не дал окончательного ответа на предложение Вашингтона из 15 пунктов, направленных на прекращение конфликта, хотя иранские официальные лица заявили об открытости к переговорам.

При этом отмечается, что в Тегеране отказались от, по их мнению, "чрезмерных требований". В частности, отвергли переговоры по своей ракетной программе в качестве отправной точки и отказались взять на себя обязательство навсегда прекратить обогащение урана.

Издание отмечает, что, по оценкам посредников, вероятность краткосрочного прекращения огня остается низкой, поскольку и Вашингтон, и Тегеран твердо придерживаются позиций, которые в значительной степени несовместимы.

Ранее президент США сообщил, что переговоры с Ираном идут хорошо, поэтому США решили отложить до 6 апреля запланированные удары по иранским электростанциям.

"По просьбе иранской стороны информирую через эту публикацию, что продлеваю на 10 дней, до 6 апреля 2026 года (...) период, в течение которого мы не будем уничтожать электростанции", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что эта пауза истечет 6 апреля в 20:00 по североамериканскому восточному времени (3:00 утра 7 апреля мск).

Хроника 28 февраля – 27 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Уолл-стрит резко снизилась в четверг, основные индексы потеряли более 1%

