Президент Литвы не видит предпосылок для начала диалога с Белоруссией

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что что диалог с официальным Минском возможен в случае демонстрации последним доброй воли к развитию добрососедских отношений, отметив, что сейчас таких сигналов нет.

"Диалог возникает тогда, когда другая сторона демонстрирует добрую волю к развитию добрососедских отношений, насколько это возможно", - сказал Науседа в обращении, которое опубликовала его администрация.

"Если в течение определенного периода времени мы увидим, что ситуация стабилизировалась и белорусский режим не представляет прямой угрозы для Литвы, тогда контакты и диалог на определенном уровне возможны, - добавил он. - На данный момент таких сигналов с их стороны нет".

Ранее советник литовского премьер-министра Игнас Альгирдас Добровольскас, комментируя призыв спецпосланника президента США Джона Коула восстановить диалог между странами и возобновить транзит белорусских удобрений, заявил, что "в настоящее время никаких переговоров или обсуждений относительно транзита белорусских удобрений через Литву или встреч на высоком уровне не ведется". Эту же позицию поддержал МИД Литвы и ряд литовских политиков, включая премьер-министра Ингу Ругинене и главу Сейма Юозаса Олекаса.

Коул в интервью LRT призвал Вильнюс восстановить диалог с Минском, заявив, что белорусские калийные удобрения, с производителя которых США сняли санкции, должны поставляться покупателям через Литву.

19 марта после проведенных в Минске переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Коул сообщил о снятии американских санкций с Белинвестбанка, Банка развития Республики Беларусь и Минфина Белоруссии, а также исключения из всех инициированных США санкционных списков "Беларуськалия" и его трейдера - "Белорусской калийной компании" (БКК).

Белинвестбанк Гитанас Науседа БКК США Белоруссия Литва Джон Коул
