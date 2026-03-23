Лукашенко разрешил литовским грузовикам выехать из Белоруссии

Грузовые автомобили на Белорусско-Литовской границе. Ноябрь 2025 года. Фото: Денис Викторов/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил литовским грузовикам, застрявшим в республике после закрытия Литвой границы в октябре, выехать после оплаты услуг по их хранению на спецстоянках, сообщила пресс-служба белорусского правительства.

"Глава государства, рассмотрев обращение литовских и польских перевозчиков, принял решение о возможности выезда грузовых транспортных средств с литовской регистрацией", - говорится в сообщении.

"Такие транспортные средства с ноября 2025 года находятся на территории Беларуси по причине недружественных действий литовской стороны по закрытию пунктов пропуска на белорусско-литовской границе. В настоящее время на специально оборудованных площадках размещено более 1,9 тысячи транспортных средств, в том числе тягачей, прицепов и полуприцепов. На протяжении всего периода обеспечивалась их полная сохранность", - отмечает пресс-служба.

Машины с литовской регистрацией смогут покидать территорию Белоруссии через литовское направление в соответствии с законодательством.

"Литовские транспортные средства, фактически принадлежащие польским перевозчикам, смогут выезжать в том числе и через польское направление, где сопредельная сторона работает более активно", - уточняется в сообщении.

"Таможенные органы приступили к работе. По мере поступления от перевозчиков оплаты за хранение, а она сейчас в разы ниже определенной ранее, транспортные средства смогут выезжать. Дальнейшая скорость пересечения границы - за действиями литовской стороны. Сегодня ГТК направил литовской таможенной службе соответствующее предложение по увеличению пропуска грузовиков", - добавляет пресс-служба.

Как сообщил "БелТА" председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Владимир Орловский, за хранение прицепа или полуприцепа стоимость хранения более чем в семь раз меньше ранее установленного тарифа в 120 евро за сутки, для сцепленных тягачей и полуприцепов - в три раза.

Как сказал радиостанции LRT президент Национальной ассоциации автоперевозчиков Литвы Linava Эрландас Микенас, официального подтверждения решения о выпуске грузовиков у литовской стороны пока нет.

"У нас нет официального документа, который мы очень ждем и надеемся получить сегодня. Однако данное публично обещание должно быть выполнено. Мы надеемся", - сказал Микенас.

Он добавил, что наибольшую обеспокоенность перевозчиков вызывает плата за хранение транспорта на спецстоянках в Белоруссии. "Мы простояли четыре месяца, это около 120 дней. Если на начальном этапе тариф составлял 120 евро в сутки, то за один грузовик за четыре месяца выходит 14,4 тыс. евро. Арифметика простая. Возникают вопросы, где компании возьмут такие средства и где найдут столько водителей, ведь многие из них уже работают в других фирмах, зачастую даже не в нашей стране", - отметил глава Linava.

"Остается вопрос, как они въедут в Литву, когда будет выпущено такое количество транспорта. Мы повторно обратились в Таможенный департамент. По нашим расчетам, при нынешней пропускной способности нам придется стоять на границе еще месяц", - добавил он.

17 марта в Минске состоялась встреча премьер-министра Белоруссии Александра Турчина с литовскими и польскими автоперевозчиками, после встречи он заявил, что белорусские власти конфисковать грузовики не планируют.

Отношения между Белоруссией и Литвой обострились в октябре 2025 года. Тогда на фоне активизации контрабандных поставок сигарет в Литву метеозондами, которые вызывали сбои в работе аэропорта Вильнюса, Литва решила на месяц закрыть пункты пропуска на границе с Белоруссией. В Белоруссии без возможности выехать в Литву осталось множество грузовиков. Правительство Белоруссии сначала ограничило им возможность передвижения, а затем решило выпустить водителей, а автомобили оставить на спецстоянках. Литовское правительство для возвращения фур решило досрочно открыть границу, что было сделано в ночь на 20 ноября, но проблему это не решило. Минск требует переговоров на дипломатическом уровне, пока этот вопрос с Вильнюсом не улажен.

Президент Белоруссии заявлял, что контрабандой на метеозондах переправляют сигареты в Литву сами литовцы, закупая их на белорусских фабриках для перепродажи в Великобритании, а также в Нидерландах и других странах ЕС.