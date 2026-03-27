Минск готов обсуждать с Литвой проблемные вопросы без предварительных условий

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Власти Белоруссии готовы обсуждать с Литвой существующие проблемные вопросы, но без каких-либо предварительных условий, заявил пресс-секретарь МИД республики Руслана Варанков.

"В Минске неоднократно и предельно ясно заявляли: мы готовы обсуждать любые проблемные вопросы без каких-либо предварительных условий. Это базовый принцип, который понятен всем, включая наших партнеров за океаном: недавний визит спецпосланника президента США Джона Коула это наглядно подтвердил. Искусственные же ультиматумы, которые пытается выдвигать Вильнюс, не имеют ничего общего ни с добрососедством, ни с нормальной дипломатической практикой", - сказал он.

Варанков подчеркнул, что Белоруссия не обращалась за посредничеством ни к каким третьим сторонам.

"Инициативы, звучащие от внешних партнеров, - это их собственное видение. Мы готовы такие предложения рассматривать, но не по чьей-либо указке", - отметил пресс-секретарь.

"Если уж говорить о "добрососедской доброй воле", то сегодня у литовской стороны накопилось немало вопросов, ответов на которые требует литовское общество. От работы границы и возможности навещать родственников, ухаживать за могилами близких до разрушенных бизнес-связей с Беларусью. И решать эти вопросы в одиночку мы не собираемся. Тем более что они лежат в плоскости интересов самой Литвы", - заявил Варанков.

"Если же литовские коллеги сегодня не настроены на равноправный разговор, а предпочитают публично перечислять требования, вместо того чтобы садиться за стол переговоров, - что ж, нежелание решать накопившиеся вопросы остается на их совести. С нашей же стороны открытость к конструктивному диалогу сохраняется", - подытожил пресс-секретарь.

Ранее премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что диалог Вильнюса с Минском на уровне замминистров иностранных дел возможен только при выполнении белорусскими властями трех условий: прекращение полетов метеозондов, остановка нелегальной миграции и возвращение без штрафных санкций задержанных в Белоруссии литовских фур.

Спецпосланник Коул в интервью LRT призвал Вильнюс восстановить диалог с Минском, заявив, что белорусские калийные удобрения, с производителя которых США сняли санкции, должны поставляться покупателям через Литву.