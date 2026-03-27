Вячеслав Никонов анонсировал ответный визит в Россию американских конгрессменов

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Американские конгрессмены посетят Россию с ответным визитом, сообщил Первому каналу депутат Госдумы Вячеслав Никонов, который находится в США в составе думской делегации.

"Ответный визит в нашу страну состоится. Есть обещание, что делегация будет весьма и весьма представительной. Есть понимание приблизительное даже по датам этого визита", - сказал он.

Он считает, что это серьезный шаг, так как парламентские делегации были крайне редки в Конгрессе США.

"Насколько мне известно, официальной делегации Госдумы в Конгрессе США не было вообще никогда. Была официальная делегация от Совета Федерации, - отметил Никонов. - А последний раз в Государственной Думе американских парламентариев мы видели в 2017 году".

Он отметил, что для организации визита конгрессменов в Россию с нашей стороны придется снимать с них санкции, которые были в свое время в ответном порядке приняты. Исключение составит инициатор визита депутатов Госдумы в США Анна Луна, "которая является достаточно молодой конгрессвумен, и она в наших санкционных списках не значится".

При этом Никонов дал понять, что для въезда в США санкции с российских депутатов не снимали, "это был так называемый "вейвер" (waver - англ.) - временное исключение из санкционных списков".

"С нашей стороны санкции надо будет снимать, потому что у нас нет процедуры "вейвера", временного снятия санкций. Но я думаю, что это стоит того, безусловно, люди, которые заинтересованы в сотрудничестве с нашей стороной, готовы нам помогать", - считает депутат Госдумы.

Также Никонов отметил, что "конечно, нельзя рассчитывать, что большинство членов Конгресса будут приветствовать возобновление отношений с нами". "Нет, речь идет, конечно, сейчас, на данный момент, о все-таки ограниченной группе депутатов. Это не весь депутатский корпус и не вся Республиканская партия. Там есть много разных течений, у них сложные отношения внутри собственной Республиканской фракции, поэтому пока можно говорить об определенной группе весьма влиятельных конгрессменов", - сказал депутат.

В частности, во встречах накануне в четверг принимали участие председатели комитетов, в том числе Энди Оглс, сказал Никонов.

По его словам, не только республиканцы участвовали во встрече, двое демократов тоже приняли участие. "Один из них представлял, скажем, нефтегазовые интересы Техаса. И, в общем-то, его я ожидал увидеть. Люди действительно настроены очень прагматично, они не ставят никаких перед собой больших политических задач, но заинтересованы в возобновлении экономического сотрудничества с нашей страной", - считает российской парламентарий.

Российские депутаты прилетели 25 марта в Вашингтон по приглашению члена Палаты представителей Анны Паулины Луны. Они уже провели беседу, а также планируют встречи с сотрудниками Госдепартамента и офиса вице-президента Джей Ди Вэнса, а также с американскими политологами.