Аракчи обсудил с Лавровым ситуацию с Ормузским проливом

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Главы МИД Ирана и России Аббас Аракчи и Сергей Лавров пот телефону обсудили ситуацию в ближневосточном регионе и последствия ударов США и Израиля по Ирану, передает Tasnim.

Аракчи заявил Лаврову, что "нынешняя нестабильность в Ормузском проливе является следствием военной агрессии" США и Израиля.

Он подчеркнул, что "проход судов, принадлежащих другим странам, через Ормузский пролив осуществляется в координации с компетентными иранскими органами".