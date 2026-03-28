В МАГАТЭ призвали не бить по АЭС "Бушер"

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В МАГАТЭ получили от иранской стороны информацию о ракетном обстреле АЭС "Бушер", обеспокоены этим инцидентом, сообщает CNN.

Телеканал отмечает, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси "выразил серьезную обеспокоенность" и призвал военных проявить максимальную сдержанность, чтобы избежать серьезных инцидентов на АЭС.

Ранее Организация по атомной энергии Ирана сообщила о попадании ракеты по территории АЭС "Бушер". По данным иранской стороны, жертв и разрушений удалось избежать.

Это уже третий случай, когда "Бушер" подвергается обстрелу за время американо-израильской военной операции против Ирана.

В сообщениях ближневосточных СМИ отмечается, что ранее в пятницу поступали сообщения об израильских ударах по территории в Араке, на которой расположен реактор на тяжелой воде, а также по ядерному объекту в Ардакане.