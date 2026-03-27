Рубио заявил, что США ждут ответа Ирана на предложение о завершении конфликта

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - США продолжают ждать ответ от Ирана на предложение из 15 пунктов, выдвинутое в рамках переговоров о прекращении конфликт, заявил CNN госсекретарь Марко Рубио.

"Мы его еще не получили", - отметил он.

По словам Рубио, иранская и американская стороны обменялись сообщениями о готовности обсудить "определенные темы". США ждут разъяснений насчет того, кто будет представлять Иран за столом переговоров.

Глава Госдепа отметил, что ответы на эти вопросы могут поступить "в любой момент", добавив, что, вероятно, это может произойти в пятницу или в субботу.

Президент Дональд Трамп ранее утверждал, что США и Иран ведут переговоры. Руководитель пакистанского МИД Исхак Дар подтвердил информацию о том, что Пакистан осуществляет обмен посланиями между США и Ираном, и что Исламабад направил Ирану предложение США из 15 пунктов.