Уиткофф надеется на контакты по иранскому урегулированию на этой неделе

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что рассчитывает на проведение на этой неделе встреч по урегулированию конфликта с Ираном.

"Мы думаем, что на этой неделе будут встречи. Мы на это надеемся", - приводит слова Уиткоффа телеканал CNN.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты пока не получили от Ирана ответ на предложение из 15 пунктов по решению конфликта.