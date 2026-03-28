Трамп не считает операцию против Ирана завершенной

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Военную операцию США против Ирана пока нельзя считать завершенной, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Мы еще не закончили. Безусловно, в целом дело сделано, но это еще не все. Работу еще предстоит завершить", - приводят его слова американские СМИ.

Говоря о дальнейших военных планах, Трамп сообщил, что США предстоит нанести удары "по еще 3 тыс. 554 целям" в Иране.

"Это будет сделано сравнительно быстро", - пообещал американский президент.

В последние недели он неоднократно заверял, что США фактически уже одержали победу в вооруженном противостоянии с Ираном. При этом, политические оппоненты Трампа критикуют его за недостаточно четкие формулировки целей операции против Ирана.

США Дональд Трамп Иран военные действия
