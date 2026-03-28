Axios сообщил, что у Рубио и Каллас состоялся эмоциональный обмен мнениями по Украине

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио и глава европейской дипломатии Кая Каллас вступили в эмоциональный обмен мнениями по поводу урегулирования конфликта на Украине на министерской встрече G7 во Франции, пишет Axios.

"Каллас спросила госсекретаря Марко Рубио, когда США займут жесткую позицию по отношению к России, во время встречи министров стран "большой семерки" в пятницу, что вызвало резкий ответ", - сообщает портал со ссылкой на три источника, которые присутствовали на встрече.

По данным источников портала, во время обсуждения ситуации на Украине Каллас "раскритиковала США за то, что они не усиливают давление на Москву".

Каллас отметила, что Рубио годом ранее на том же форуме заявил, что если Россия будет препятствовать усилиям США по прекращению войны, у США закончится терпение.

В миреСША предупредили Европу о возможных проблемах с поставками оружия для УкраиныЧитать подробнее

"Прошел год, а Россия не сдвинулась с места. Когда же у вас закончится терпение", - цитируют Каллас источники Axios.

Портал отмечает, что Рубио "был явно раздражен".

"Мы делаем все возможное, чтобы положить конец войне. Если вы считаете, что можете сделать это лучше, пожалуйста. Мы отойдем в сторону", - приводят источники его слова.

Axios пишет, что "после этого жаркого обмена репликами несколько европейских министров, присутствовавших на встрече, вмешались, заявив, что они по-прежнему хотят, чтобы США продолжали российско-украинскую дипломатию".

"В конце встречи Рубио и Каллас ненадолго отошли в сторону, чтобы попытаться успокоить обстановку", - сообщили два источника портала.

В ходе общения с журналистами после встречи G7 Рубио опроверг информацию о каких-либо разногласиях или критике, подчеркивается в публикации.

Трамп предлагает лишить мало тратящие на оборону страны права голосовать по расходам НАТО

 Трамп предлагает лишить мало тратящие на оборону страны права голосовать по расходам НАТО

Президент США пригрозил сократить расходы на НАТО

 Президент США пригрозил сократить расходы на НАТО

США перебросили на Ближний Восток группу истребителей F-35C Корпуса морской пехоты

США отправляют третий авианосец на Ближний Восток

 США отправляют третий авианосец на Ближний Восток

Иран сообщил об очередном обстреле АЭС "Бушер", разрушений нет

США уверяют союзников, что не начнут наземную операцию в Иране в скором времени

Рубио заявил, что пришло время для изменений в политической модели Кубы

 Рубио заявил, что пришло время для изменений в политической модели Кубы

Росавиация продлила ограничения на полеты в Израиль и Иран до 17 апреля

 Росавиация продлила ограничения на полеты в Израиль и Иран до 17 апреля

Что произошло за день: пятница, 27 марта

Гарантии безопасности США Киеву не связаны с уходом украинских военных из Донбасса
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1147 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8822 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
