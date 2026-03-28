Axios сообщил, что у Рубио и Каллас состоялся эмоциональный обмен мнениями по Украине

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио и глава европейской дипломатии Кая Каллас вступили в эмоциональный обмен мнениями по поводу урегулирования конфликта на Украине на министерской встрече G7 во Франции, пишет Axios.

"Каллас спросила госсекретаря Марко Рубио, когда США займут жесткую позицию по отношению к России, во время встречи министров стран "большой семерки" в пятницу, что вызвало резкий ответ", - сообщает портал со ссылкой на три источника, которые присутствовали на встрече.

По данным источников портала, во время обсуждения ситуации на Украине Каллас "раскритиковала США за то, что они не усиливают давление на Москву".

Каллас отметила, что Рубио годом ранее на том же форуме заявил, что если Россия будет препятствовать усилиям США по прекращению войны, у США закончится терпение.

"Прошел год, а Россия не сдвинулась с места. Когда же у вас закончится терпение", - цитируют Каллас источники Axios.

Портал отмечает, что Рубио "был явно раздражен".

"Мы делаем все возможное, чтобы положить конец войне. Если вы считаете, что можете сделать это лучше, пожалуйста. Мы отойдем в сторону", - приводят источники его слова.

Axios пишет, что "после этого жаркого обмена репликами несколько европейских министров, присутствовавших на встрече, вмешались, заявив, что они по-прежнему хотят, чтобы США продолжали российско-украинскую дипломатию".

"В конце встречи Рубио и Каллас ненадолго отошли в сторону, чтобы попытаться успокоить обстановку", - сообщили два источника портала.

В ходе общения с журналистами после встречи G7 Рубио опроверг информацию о каких-либо разногласиях или критике, подчеркивается в публикации.