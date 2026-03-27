США предупредили Европу о возможных проблемах с поставками оружия для Украины

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Руководство США предупредило страны Европы, что в связи с войной на Ближнем Востоке в поставках оружия Киеву, поступающих по программе PURL, могут возникнуть перебои, сообщает Politico со ссылкой на источники.

По словам трех европейских чиновников, знающих о переговорах, Госдеп заявил союзникам, что поставки боеприпасов, особенно ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot, могут оказаться нарушенными. Источники отметили, что госсекретарь США Марко Рубио планировал обсудить эту тему с коллегами по G7 на переговорах во Франции.

Один европейский чиновник сказал, что по крайней мере некоторые партнеры Вашингтона получили заверения - изменение получателя поставок, шедших по линии PURL, не будет. "Это, конечно, не говорит ничего о том, что будет в будущем", - пояснил собеседник Politico.

Неназванный дипломат НАТО подчеркнул, что отправка грузов, забронированных по PURL, странам Персидского залива станет неприемлемым шагом.

Рубио уже после министерской встречи G7 сказал журналистам, что Вашингтон пока не начал передавать другим заказчикам вооружения, которые должна получать Украина в рамках программы PURL, из-за конфликта на Ближнем Востоке: однако такая перспектива возможна. Он подчеркнул, что продаваемое в рамках PURL оружие изначально является американским, поэтому если у США возникнет потребность пополнить собственные арсеналы, это будет приоритетной задачей.

