Гарантии безопасности США Киеву не связаны с уходом украинских военных из Донбасса

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио назвал несоответствующими действительности заявления, что американские гарантии безопасности Киеву увязывают с отводом украинских военных из Донбасса.

"Это ложь. Очень жаль, что президент Украины Владимир Зеленский это сказал, потому что он знает - это неправда. Ему сказали не это", - ответил но на соответствующий вопрос журналиста.

"Ему сказали очевидное: гарантии безопасности не заработают, пока война не закончится", - разъяснил Рубио.

По его словам, США лишь довели до сведения Киева позицию России по Донбассу; если украинские власти не пойдут на уступки, конфликт продолжится. Рубио подчеркнул, что в данном случае решение остается за Киевом, Вашингтон лишь выполняет функции посредника.

Руководитель Госдепартамента подчеркнул, что США по-прежнему желают урегулировать украинский кризис, однако новых встреч по этой теме пока не запланировано.